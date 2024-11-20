Рост цен на новостройки продолжается несмотря на завершение программы льготной ипотеки

Причём в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев. В их числе Иркутск.

Рынок новостроек уже пятый месяц функционирует без льготной ипотечной программы для всех категорий покупателей. Аналитики Циан изучили динамику цен, количество сделок и объем предложений на рынке новостроек крупных российских городов (с населением от 500 тысяч человек).

– Хотя после окончания льготной программы количество скидок увеличилось, цены на жилье не снизились, а наоборот, продолжают медленно расти, – подчеркивают аналитики ЦИАН.

Во-первых, скидки точечные и относительно небольшие по размеру. Пока что девелоперы не готовы к массовому снижению цен. К тому же, в сентябре-ноябре активность на рынке частично восстанавилась относительно минимумов августа, что позволило застройщикам несколько снизить активность по предоставлению скидок.

Во-вторых, на рынке слабая активность по выводу в продажу новых проектов, а, значит, предложение медленнее пополняется дешёвыми лотами (проекты на этапе котлована обычно дешевле).

В-третьих, по-прежнему растёт себестоимость строительства за счёт удорожания материалов, расходов на рабочую силу, дорогого проектного финансирования.

За последний месяц средняя цена квадратного метра увеличилась на 1,7%, с начала июля – на 4%, а по сравнению с прошлым годом – на 10%. В 23 из 36 исследуемых городов цены поднялись на 1% и выше.

Причём в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев - +9% в Севастополе, +4% в Ижевске и Набережных Челнах, более 3% в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске. Лишь в трёх городах - Ярославле, Оренбурге и Челябинске - за последний месяц «квадрат» стал немного дешевле.