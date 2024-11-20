Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса

Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам в рублях для бизнес-клиентов – юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Доходность по депозиту «Классический Онлайн» на наиболее привлекательных для клиентов сроках размещения составляет:

6 месяцев – 21,5% годовых,

9 месяцев – 22,5% годовых,

1 год – 22% годовых.

Депозит можно самостоятельно открыть в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн – нажмите «Открыть депозит» и выберите вид депозита, сумму, срок, и порядок выплаты процентов.

Для онлайн-открытия доступна целая линейка депозитов под самые разные задачи и возможности клиента – депозиты «Классический Онлайн», «С возможностью расторжения», «Пополняемый», «Управляемый».

Подробную информацию и полные условия по депозитам для бизнеса вы можете получить у сотрудников в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов, по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».