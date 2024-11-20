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РУСАЛ впервые в истории произвел обжиг и запуск электролизера с использованием инертных анодов

РУСАЛ впервые в истории произвел обжиг и запуск электролизера с использованием инертных анодов. При электролизе алюминия по революционной технологии инертных анодов в атмосферу вместо парниковых газов выделяется кислород. Ранее РУСАЛ при промышленных испытаниях технологии для обжига и запуска электролизеров использовал обычные угольные аноды.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа. Автор: Артем Моисеев</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа. Автор: Артем Моисеев

РУСАЛ объявляет о новом достижении на пути к масштабированию технологии инертных анодов – впервые в истории обжиг и запуск промышленного электролизера были выполнены на инертных анодах. Ранее из-за опасений повредить инертные аноды обжиг и пуск электролизеров проводился по обычной технологии с использованием угольных анодов, которые затем постепенно заменялись инертными. Это приводило к образованию парниковых газов на начальном этапе работы электролизеров и более длительному периоду стабилизации технологии на инертных анодах. При использовании инертных анодов в электролизе в атмосферу вместо CO2 выделяется чистый кислород.

«Мы приближаемся к полномасштабному промышленному внедрению инертного анода, и этот успешный обжиг и пуск электролизера на инертных анодах является еще одним важным этапом. Технология инертного анода снижает углеродный след до нуля и значительно улучшает экологичность всего процесса производства алюминия», – отметил Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Обжиг и запуск нового электролизера является одной из самых сложных и ответственных процедур в алюминиевом производстве, применение в ней инертных анодов стало возможно после проведения нескольких НИОКР. С настоящего времени технология инертного анода, разработанная специалистами РУСАЛа, полностью устраняет необходимость применения угольных анодов и делает процесс электролиза алюминия полностью безуглеродным и максимально экологичным.

«Сделан еще один значимый шаг на пути к устойчивому производству самого «зеленого» алюминия и декарбонизации отрасли. Мы продолжим внедрение этой прорывной технологии, которая поднимет стандарты металлургии на новый уровень», – подчеркнул Директор проекта «Электролизер с инертными анодами» «РУСАЛ ИТЦ» Александр Гусев.

Промышленное внедрение технологии инертных анодов позволит РУСАЛу сохранить лидерство в области «зеленого» производства и укрепить на международных рынках свои позиции ведущего производителя первичного алюминия с низким углеродным следом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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