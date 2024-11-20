Развитие беспилотной авиации в Иркутской области обсудили на форуме «Транспорт России»

Участники встречи обсудили перспективы совместной работы по мониторингу пожаров, открытию учебного центра для подготовки специалистов в сфере беспилотных авиационных систем, а также филиала «Беспилотных авиационных систем» с центром обслуживания и ремонта дронов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Беспилотная авиация имеет большой потенциал для развития в таком крупном регионе, как Иркутская область, где населённые пункты находятся в значительном удалении друг от друга, есть труднодоступные территории. Беспилотники уже используют для мониторинга лесных пожаров. Для развития этой сферы создана рабочая группа под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова. В неё планируется включить представителей АО «ГТЛК» и ООО «БАС», сформировать подгруппу по созданию ситуационного центра мониторинга управления полётами и наземной инфраструктуры в Иркутской области, – губернатор Приангарья сказал Игорь Кобзев.

Также рассматривалась возможность запуска дополнительных специализированных программ и трудоустройства выпускников региональных техникумов на работу, связанную с использованием и техподдержкой беспилотных авиационных систем. Игорь Кобзев сообщил, что такой специальности начали обучать студентов в Ангарском технологическом техникуме. В 17 общеобразовательных школах области школьников 5-10 классов действуют общеразвивающие программы дополнительного образования в этой сфере.

Государственная транспортная лизинговая компания готова выступать поставщиком беспилотников и соинвестором проектов по предотвращению столкновений дронов в воздухе, содействовать в отработке полетов беспилотников по маршрутной сети и формировании финансово-экономических моделей услуг с использованием беспилотных авиационных систем для местных заказчиков.

Планируется сформировать рекомендации по сферам экономики, имеющим наибольший потенциал развития беспилотных систем и определить дополнительные места для размещения посадочных площадок. В Иркутской области сейчас их две – в селе Оёк и в Слюдянке. Осмотр сети площадок проведут специалисты «Государственной транспортной лизинговой компании» смоделируют программу полетов.