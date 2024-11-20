Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии

Президент России Владимир Путин поддержал развитие майнинга криптовалюты, но подчеркнул, что это должно происходить только в регионах с излишками электроэнергии. Об этом он заявил на встрече с главой фракции партии «Новые люди» в Государственной думе Алексеем Нечаевым, сообщает РБК.

Путин отметил, что в некоторых регионах из-за майнинга уже наблюдается нехватка электричества. Нечаев подчеркнул, что майнингом следует заниматься в профицитных областях, при этом значительно увеличивая объемы добычи криптовалют.

«Задача — не просто иметь отрасль, которая третья или четвертая в мире, а стремиться к лидерству. Для этого нужно примерно в пять раз увеличить наши объемы, внимательно выбирая регионы для майнинга, чтобы не ухудшать ситуацию с электроэнергией», — сказал Нечаев.

По его оценкам, поступления в бюджет от майнинга могут составить до 200 млрд рублей в год. Развитие индустрии майнинга должно быть аккуратным, но последовательным.

Президент также согласился, что развитие майнинга может способствовать превосходству России в сфере искусственного интеллекта.

В сентябре Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу. Он тогда отметил, что это связано с профицитом энергетических мощностей в Сибири.

С 1 ноября этого года в России стало возможно легально добывать криптовалюту. Однако из-за нехватки электроэнергии в некоторых регионах рассматривается введение ограничений и частичных запретов на майнинг.

Так, правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах, включая Иркутскую область, части Бурятии и Забайкальского края, Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Майнинг криптовалют в этих регионах планируют запретить с 1 декабря. По данным «Ъ», в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье запрет будет действовать только на период зимних пиков.

Энергопотребление в Иркутской области, которая считается негласной столицей майнинга в России, растет рекордными темпами. За 9 месяцев 2024 года оно увеличилось до 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года. Объем потребления майнинга в энергосистеме Иркутской области достиг 1098 МВт, из которых 43% приходится на «серый» майнинг, сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

Отраслевые эксперты предупреждают, что ужесточение условий по майнингу может привести к уходу легального бизнеса в теневой сектор.