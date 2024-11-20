Набиуллина: падение на рынке недвижимости не является драматическим

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что падение на рынке недвижимости не является драматическим, а выход жилищного рынка из состояния перегрева — это первый шаг к росту доступности жилья. Она отметила, что для нормализации рынка необходимо убрать его перегрев и вернуть рыночные ставки к умеренному уровню. Это позволит вновь повысить доступность жилья, отметила она, выступая в Госдуме.

По мнению Набиуллиной, еще одним важным шагом станет возвращение доступной рыночной ипотеки. Сейчас она мало кому доступна, многие отложили покупку жилья. «Важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, — сказала Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы. — Это возможно только при низкой инфляции».

Она подчеркнула, что нынешнее падение на рынке недвижимости не является драматическим и не связано с сокращением общего объема кредита. Влияние денежно-кредитной политики было значительным, но также сыграли роль прекращение безадресной льготной ипотеки и ужесточение мер против закредитованности граждан.

«Затормозить разогнавшееся кредитование оказалось не так-то просто», — признала председатель ЦБ. За девять месяцев 2024 года кредиты населению выросли на 4,7 трлн руб., а корпоративные кредиты — более чем на 10,5 трлн руб.

Набиуллина отметила, что признаки замедления появились только во второй половине этого года, и пока только в кредитовании населения. «Его рост уменьшился почти вдвое по сравнению с первой половиной этого года», — уточнила глава ЦБ.