Свой Банк получил награду Investment Leaders Award

Свой Банк стал лауреатом премии Investment Leaders Award 2024, а депозитный продукт Свой Вклад был признан лучшей идеей года в категории «Инвестиционные решения». Торжественная церемония награждения состоялась 17 ноября в Москве.

Премия Investment Leaders Award ежегодно отмечает достижения компаний, которые вносят значительный вклад в развитие инвестиционного рынка. В числе участников — лидеры банковской отрасли, брокерские и управляющие компании, страховые организации. Экспертный совет премии выделяет наиболее успешные проекты, которые задают новые стандарты качества в финансовой индустрии.

«Получение награды Investment Leaders Award — это знак доверия к нашим решениям и профессионализму команды, — прокомментировал Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк». — Мы стремимся предлагать клиентам продукты, которые соответствуют их запросам, и Свой Вклад — яркий пример такого подхода».

Свой Вклад уже давно заслужил признание профессионального сообщества и клиентов. Например, ранее в 2024 году флагманский продукт Своего Банка вышел в финал престижной финансовой премии «Сравни» в категории «Вклад года», вошел в топ-5 вкладов по версии «РБК Инвестиции» и занял первое место в рейтинге годовых депозитов от Банки.ру. Такие результаты подтверждают конкурентоспособность продукта, который помогает вкладчикам эффективно управлять сбережениями.