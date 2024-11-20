Домклик оценил стоимость квартир, где жили иркутские писатели

Среди них – дома, в которых жили Валентин Распутин, Александр Вампилов и Леонид Мончинский, друг Владимира Высоцкого. Именно на балконе у Леонида Мончинского в 1976 году состоялся импровизированный концерт знаменитого барда.

По данным сервиса ДомКлик, трехкомнатные квартиры площадью 100–120 квадратных метров в доме №67 на улице 5-й Армии, где ранее проживал и работал Валентин Распутин до своего отъезда в Москву в 1991 году, оцениваются в сумму от 15 до 20 млн рублей. Стоимость аренды таких квартир составляет около 70–80 тыс. рублей в месяц, а при аренде посуточно цена варьируется от 5 до 7 тыс. рублей за ночь.

В Иркутске, в доме по адресу Дальневосточная улица, 57/А, где с 1967 по 1972 год жил Александр Вампилов, двухкомнатные квартиры площадью 42–45 квадратных метров продаются примерно за 5 млн рублей. Арендовать такую квартиру можно за 28–30 тысяч рублей в месяц, а суточная аренда обойдется в 2,5–3 тыс. рублей.

Трехкомнатная квартира, в доме, где жил известный иркутский журналист, писатель и сценарист Леонид Мончинский, соавтор повести «Черная свеча», по адресу: Иркутск-II, улица Сибирских Партизан, дом 32 стоит около 5-6 млн рублей. Стоимость аренды таких квартир на длительный срок составляет около 30-35 тыс. рублей в месяц, а при аренде посуточно цена варьируется в пределах 3 тыс. рублей в сутки.

С помощью сервиса «Моя недвижимость» от Домклик люди могут решать вопросы, связанные с их жильем — от переезда до сбора показаний счетчиков. Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей. Самой популярной услугой сегодня является оценка стоимости и аренды объекта. Всего за полгода совершено около 250 тысяч оценок — примерно каждый пятый пользователь подписывается на рассылку по изменению цены объекта.

«Квартиры и дома, в которых жили известные художники, музканты, писатели, сегодня являются объектами культурного наследия, тесно связанными с судьбой нашего города. Приобретая недвижимость в таких квартирах, покупатель получает не только квадратные метры с историей, но и может прикоснуться к элементам быта и архитектуры, которые в некоторых случаях остались неизменными спустя десятилетия. Сервис ДомКлик предоставляет возможность не только приобрести такое жилье, но и оценить его стоимость, подобрать варианты недвижимости в тех же домах, где когда-то творили знаменитые авторы. Интересно отметить, что более высокая цена может быть связана не только с самой квартирой, но и с престижем здания, где она расположена», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Иркутск — город с богатой историей, в котором жили многие выдающиеся деятели культуры, включая драматурга Александра Вампилова. Я сам провел более пяти лет в доме, где некогда жил этот замечательный писатель. Дом отличается не только мемориальной доской, но и особым отношением жителей к своей территории, культурой общения и теплой атмосферой. Здесь до сих пор можно встретить людей, знавших Вампилова лично, и услышать истории о нем, которые не найдешь ни в одной книге. Есть сделки, в которых покупатели целенаправленно приобретают недвижимость именно в таких домах», — Кирилл Диковенко, руководитель АН «Ваш представитель».