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В Братске за 220 млн рублей отремонтировали одну из главных улиц

Одну из главных улиц города Братска Иркутской области – Мира – привели в порядок в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы обошлись в 220 млн рублей, направленных из областного и городского бюджетов. Накануне состоялась приемка, рассказали в пресс-службе мэрии

<p>Фото пресс-службы мэрии Братска</p>

Фото пресс-службы мэрии Братска

Улица отличается высокой интенсивностью движения транспорта. Методом сплошного покрытия дорожного полотна здесь обновили почти 3 км от пересечения с Южной до Возрождения. Участок Мира является крупнейшим объектом дорожного ремонта в 2024 году.

Здесь подрядчик полностью заменил асфальт, бордюры на кольцах. Были отремонтированы подходы, нанесена дорожная разметка, установлены пешеходные ограждения. На участке от Курчатова до Гагарина привели в порядок парапет.

Были восстановлены искусственные дорожные неровности, частично заменены и отрегулированы колодцы, чугунные решетки дождеприемников ливневой канализации. До этого состоялись плановые работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения на перекрестке улиц Мира и Курчатова.

Сейчас другой подрядчик обустраивает освещение на Мира от Курчатова до Гагарина. Сеть будет включать 22 опоры и 23 светильника. Проект планируют реализовать до 6 декабря текущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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