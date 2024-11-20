Элитный алкоголь похитили из супермаркета в Иркутской области

В Черемхово полицейские задержали мужчину, предположительно, похитившего три бутылки элитного алкоголя из супермаркета на улице Декабрьских событий, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

До поимки предполагаемого преступника в один из отделов МВД обратилась сотрудница дискаунтера, которая сообщила, что неизвестный, набрав бутылки алкоголя, быстро вышел из магазина, минуя кассу.

На требования сотрудников магазина вернуть товар грабитель никак не отреагировал, лишь быстро направился к выходу и убежал в неизвестном направлении.

Вскоре полицейские установили личность возможного похитителя, которого запечатлели камеры видеонаблюдения. В кратчайшие сроки мужчину задержали и доставили в отдел МВД. Им оказался 35-летний гражданин без определенного места жительства, ранее судимый за аналогичное преступление.

В отделении полиции мужчина во всем признался и сообщил, что продал украденное за 200 рублей, которые потратил на свои личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание – до 4 лет лишения свободы.