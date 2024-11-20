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Рыси стали выходить к людям на острове Ольхон

Жителей Иркутской области предупредили об участившихся случаях выхода опасных хищников к людям и населенным пунктам. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В частности, накануне утром в Межмуниципальный отдел МО МВД России «Эхирит-Булагатский» от местных жителей поступило сообщение о выходе рыси в районе заброшенного дома на окраине населенного пункта на острове Ольхон.

Как утверждают очевидцы, через какое-то время дикая кошка скрылась в лесу. По данному факту проводится проверка, принимаются меры для предотвращения потенциальной опасности для людей.

Ранее фиксировались аналогичные случаи. Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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