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В Иркутской области в 2025 году начнут комплексное развитие опорных населенных пунктов

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» запустят в Иркутской области в следующем году. В его рамках запланировано комплексное развитие некоторых населенных пунктов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас мы активно работаем над этим: сформировали перечень опорных населенных пунктов Иркутской области, в которых в рамках нацпроекта планируется строительство нового жилья, комплексное развитие, дорожное строительство, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и многое другое», – пояснил глава региона.

Реализацию проекта Игорь Кобзев обсудил на Международном форуме «Транспорт России» с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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