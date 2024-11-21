Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал» открылся в Улан-Удэ

В городе Улан-Удэ, столице Республики Бурятия, 20 ноября открылся новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал». Об этом рассказали в пресс-службе правительства России.

Фото пресс-службы правительства Республики Бурятия

«Сегодня в Улан-Удэ открылся новый терминал, после чего в него прибыл первый рейс авиакомпании S7 из Иркутска. Он был построен менее чем за два года при поддержке «ВЭБ.РФ». Площадь комплекса превышает 6,6 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Терминал оборудован двумя телескопическими трапами. Он сможет обслуживать до 400 человек в час.

В церемонии открытия по видеосвязи принял участие председатель правительства страны Михаил Мишустин. Он высоко оценил представленный проект, реализованный холдингом «Новапорт».

Международный аэропорт «Байкал» расположен в пределах городского округа Улан-Удэ в 15 км западнее центра города. Из него выполняются рейсы по 12 внутрироссийским направлениям. За период с 2017 года пассажиропоток аэропорта увеличился в 3 раза.