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В Братске оштрафовали организацию, предоставлявшую места для майнинг-оборудования

Организацию, оказывающую услуги по размещению майнинг-оборудования, привлекли к ответственности в Братске. Ей назначили штраф, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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Установлено, что компания, предоставляющая площадки для «машинок», ненадлежащим образом следила за электрическим оборудованием, не обеспечивала качественное техническое обслуживание и ремонт электроустановок для их безопасной эксплуатации. Кроме того, имеющиеся средства для тушения пожаров не соответствовали нормативам.

На этом основании прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

По результатам их рассмотрения фирме вынесли предупреждение и оштрафовали на 20 тыс. рублей. После прокурорского вмешательства нарушения были устранены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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