Три законопроекта о поддержке предпринимателей рассмотрели на сессии Заксобрания Иркутской области

Они касаются налога на прибыль организаций, патентной системы налогообложения, а также нового специального режима – Автоматизированной упрощенной налоговой системы. Все три закона были предварительно одобрены профильным комитетом регионального парламента.

С 1 января 2025 года на территории Приангарья начнет действовать специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Применять его могут организации и индивидуальные предприниматели с годовым доходом менее 60 млн рублей и численностью сотрудников до пяти человек.

В рамках налогового режима предусмотрена налоговая ставка в размере 8% при выборе объекта налогообложения «доходы» или 20% при выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы».

От системы УСН данный режим отличается тем, что налогоплательщик не обязан вести бухгалтерскую и налоговую отчетность. Пенсионные и социальные платежи за работников этих организаций будет уплачивать федеральный центр.

– Данный режим был протестирован в четырех пилотных регионах России, что повысило доходность организаций, которые перешли на новую систему. Применение АУСН будет способствовать улучшению условий ведения предпринимательской деятельности за счет снижения непроизводственных издержек, – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Марина Петрова.

Для перехода на АУСН налогоплательщик должен подать заявление в налоговый орган через личный кабинет.

Также депутаты Заксобрания приняли изменения в патентную систему налогообложения и налог на прибыль организаций. Изменения связаны с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с положениями Налогового кодекса, а также корректировкой уровня доходности по патентной системе в связи с проводимой в регионе муниципальной реформой.

В ближайшее время законопроекты будут направлены губернатору региона для утверждения и обнародования.