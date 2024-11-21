Обход Усолья-Сибирского, Мотов и Чистых Ключей открыли в Иркутской области

Участие в запуске в режиме видеоконференции принял председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Новые дороги – это всегда новая жизнь, это всегда экономический рост, это всегда довольные люди и, конечно, это возможности новые для тех регионов, где они проходят. Я хочу от всей души вас поздравить, как с праздником профессиональным, так и с завершением строительства. Поздравить всех: проектировщиков, инженеров, тех работников, которые стремились сделать всё в срок и вовремя. Я знаю, как это важно для дорожников. Спасибо вам большое! – сказал Михаил Мишустин.

Обход Усолья-Сибирского и рабочего поселка Тельма – это крупнейший дорожный проект в Иркутской области за последние 80 лет. Его протяженность – более 42 км. Он имеет по две полосы движения в каждую сторону.

Построено шесть транспортных развязок, три из которых – двухуровневые, пять мостов через реки Тельминка, Биликтуйка, Картагон и Целота и пять путепроводов, два из них – над железной дорогой. Обход стал продолжением обхода Ангарска. Его пропускная способность увеличена до 30 тыс. автомобилей в сутки.

Обход села Моты и поселка Чистые Ключи имеет протяженность 19,2 км. У него две полосы движения. При строительстве применялись буровзрывные работы. Это позволило исключить резкие уклоны, спуски и повороты, которые ранее были на этом участке федеральной дороги.

Дорожники сделали транспортную развязку по типу «тюльпан». Выполнили устройство двух мостов через реки Каторжанка и Нижние Моты, одного путепровода. В селе Моты сделан подземный переход. Пропускная способность участка автодороги – 20 тыс. автомобилей в сутки.

– Сегодня мы открываем два долгожданных объекта для всех жителей Иркутской области и не только для них. Обход Усолья-Сибирского сокращает время в пути для транзитного транспорта и значительно разгрузит улично-дорожную сеть города, сократятся выбросы выхлопных газов. Обход посёлков Моты и Чистые Ключи – это единственная автодорога, обеспечивающая сообщение Европы с Азией. Безопасный и комфортный проезд обеспечивает развитие международных транспортных коридоров, что, в свою очередь, влечет развитие экономики страны и Иркутской области в частности. От лица жителей Иркутской области благодарю всех специалистов, причастных к реализации стратегически важных объектов на территории региона, – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.