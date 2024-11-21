Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев обсудили вопросы развития Иркутской области

Вопросы развития Иркутской области обсудили заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и губернатор региона Игорь Кобзев. Встреча прошла 20 ноября в Москве.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Игорь Кобзев поблагодарил Марата Хуснуллина за внимание к региону в вопросах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2019 года.

– За прошедшие шесть лет в пострадавших от наводнения районах Иркутской области было сделано многое. Это и строительство социальных объектов, инженерной защиты, дорог, нового жилья для пострадавших, восстановление коммунальной и энергетической инфраструктуры. Сейчас благодаря Вашей поддержке мы работаем ещё над 13 мероприятиями в рамках ЧС, – сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что команда Приангарья активно работает над мероприятиями нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет запущен в 2025 году. Сформирован перечень опорных населенных пунктов Иркутской области, в которых в рамках нацпроекта планируется строительство нового жилья, комплексное развитие, дорожное строительство, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и многое другое.

Игорь Кобзев рассказал о крупных инфраструктурных проектах, которые реализуют в Иркутской области благодаря федеральной поддержке.

В 2025 году в регионе начнут реконструкцию участка автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на острове Ольхоне. Его протяженность составляет 29,6 километра. Работы проведут по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас там ведут ремонт и капитальный ремонт трех участков. На это из регионального бюджета направлено около миллиарда рублей.

Для исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов планируется продолжить реконструкцию автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке с 21 по 29 километр (третий, четвертый этапы). Ее расширят до четырех полос движения, обеспечат безопасное разделение транспортных потоков, сделают искусственное освещение, установят новые остановочные пункты. Стоимость объекта составляет около 3,5 млрд рублей.

Игорь Кобзев также доложил о текущем статусе реализации проекта по созданию туристской территории «Байкальская слобода».

– В настоящее время мы активно работаем над проектом. Для нас очень важно выполнить задачу, поставленную Президентом: ноль выбросов в Байкал, поэтому мы тщательно прорабатываем экологическую часть проекта, оцениваем антропогенную нагрузку, работаем над строительством коллектора и портовой инфраструктуры для сбора отходов с круизных суден, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор попросил поддержать проект строительства новых участков федеральной автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участке от Иркутска до Байкальска. Это автодорожные обходы населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск протяженностью 59 километров.

– Благодаря федеральному центру решаются актуальные вопросы региона. В 2025 году по поручению Президента страны начнётся реконструкция автодороги на острове Ольхон. На это из федерального бюджета выделяют около семи миллиардов рублей. Разработана и проходит государственную экспертизу проектная документация для реконструкции автомобильной дороги, ведущей на озеро Байкал, где создаётся туристская территория «Байкальская слобода». Это крупные проекты, важные для жителей нашего региона, и их невозможно реализовать без поддержки федерального центра. Благодарю вас, Марат Шакирзянович, за поддержку и внимание к Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Марат Хуснуллин отметил, что Иркутская область активно развивает туризм.

– В регион ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть озеро Байкал. Дороги должны выдерживать такие нагрузки. Наметили план работы по этому направлению. Кроме того, обсудили обновление общественного транспорта. Рассмотрели также включение некоторых городов в список для создания мастер-планов, которые мы будем реализовывать по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – подытожил зампред правительства РФ.