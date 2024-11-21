Озеленение в тренде. Прошла очередная встреча клуба «PRO Усть-Илимск»

19 ноября 2024 года состоялась четвертая встреча клуба городских инициатив PRO Усть-Илимск, созданного российским энергохолдингом Эн+. Главной темой встречи стало озеленение общественных пространств в городе: от идей до их воплощения.

Гостями клуба стали мэр Усть-Илимска, чиновники, общественные деятели и эксперты из других городов. Тема озеленения важна для всех без исключения территорий, ведь это один из ключевых элементов городского комфорта, не только декоративным, но и напрямую влияющим на качество жизни людей в городах.

Неравнодушные горожане вместе с экспертами ищут решения наиболее важных вопросов, которые волнуют всех горожан. Так, специалисты администрации города презентовали проекты создания новых цветочных клумб, обозначили проблемы вандализма и недостаточного финансирования этой части благоустройства. Опытом работы по улучшению городских пространств и озеленению территорий поделился приглашенный гость – заведующий кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Иван Гарус. Он рассказал о результатах исследований по выбору подходящих для нашего климата растений.

– Уже не первый раз встречаемся в нашем клубе, который создан благодаря компании Эн+. На таких площадках у нас получается полная коммуникация. Каждый раз, когда проводятся такие встречи, мы понимаем и видим результаты, видим, что компания вкладывает свои средства для жизни, для развития нашего города, – Эдуард Симонов, мэр Усть-Илимска.

Дискуссионные клубы, организованные Эн+, работают в Иркутске, Красноярске, Братске, Усть-Илимске и Нижнем Новгороде. Уже несколько лет они объединяют активных представителей бизнеса и власти, а также активных жителей города. Вместе они решают насущные вопросы и ищут новые возможности для развития своих городов