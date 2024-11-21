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Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения энерготарифов в регионе
Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
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МТС приглашает бизнес Приангарья на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении серии бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Нужна предварительная регистрация

22 ноября в 17:00 Как обосновать бизнесу затраты на кибербезопасность 

Вы узнаете:

  • Какие противоречия возникают между бизнесом и ИБ
  • Как обосновать затраты на кибербезопасность с помощью фреймворков: пентест, оценка рисков и стоимости инцидента
  • Какие затраты заложить на типовую архитектуру защиты веб-приложений
  • На чём можно и нельзя экономить

27 ноября в 19:00 Почему онлайн-доски делают образование более эффективным 

Вы узнаете:

  • Почему онлайн-доски актуальны в учебной среде
  • Какие возможности предлагают Доски образовательным учреждениям
  • Какие задачи решают Доски от МТС Линк
  • Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение

28 ноября в 15:00 Как эффективно и быстро управлять мобильными номерами с Личным кабинетом МТС Бизнес 

Вы узнаете:

  • Какие возможности доступны в Личном кабинете МТС Бизнес
  • Как неочевидные функции помогут быстро решать ваши задачи
  • Как выполнять ТОП самых востребованных операций в ЛК
  • Какие планируются доработки
  • Ответы на вопросы по ЛК

28 ноября в 19:00 Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний 

Вы узнаете:

  • Как сократить время на принятие решений
  • Как объединить общение на одной платформе
  • Как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов
  • Как обучать дистанционно без потери качества

/ Сибирское Информационное Агентство /
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