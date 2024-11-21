МТС приглашает бизнес Приангарья на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении серии бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Нужна предварительная регистрация

22 ноября в 17:00 Как обосновать бизнесу затраты на кибербезопасность

Вы узнаете:

Какие противоречия возникают между бизнесом и ИБ

Как обосновать затраты на кибербезопасность с помощью фреймворков: пентест, оценка рисков и стоимости инцидента

Какие затраты заложить на типовую архитектуру защиты веб-приложений

На чём можно и нельзя экономить

27 ноября в 19:00 Почему онлайн-доски делают образование более эффективным

Вы узнаете:

Почему онлайн-доски актуальны в учебной среде

Какие возможности предлагают Доски образовательным учреждениям

Какие задачи решают Доски от МТС Линк

Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение

28 ноября в 15:00 Как эффективно и быстро управлять мобильными номерами с Личным кабинетом МТС Бизнес

Вы узнаете:

Какие возможности доступны в Личном кабинете МТС Бизнес

Как неочевидные функции помогут быстро решать ваши задачи

Как выполнять ТОП самых востребованных операций в ЛК

Какие планируются доработки

Ответы на вопросы по ЛК

28 ноября в 19:00 Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний

Вы узнаете: