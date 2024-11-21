МТС приглашает бизнес Приангарья на бесплатные вебинары по цифровизации

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении серии бесплатных вебинаров (18+) для руководителей, владельцев бизнеса и ИТ-специалистов. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Нужна предварительная регистрация
22 ноября в 17:00 Как обосновать бизнесу затраты на кибербезопасность
Вы узнаете:
- Какие противоречия возникают между бизнесом и ИБ
- Как обосновать затраты на кибербезопасность с помощью фреймворков: пентест, оценка рисков и стоимости инцидента
- Какие затраты заложить на типовую архитектуру защиты веб-приложений
- На чём можно и нельзя экономить
27 ноября в 19:00 Почему онлайн-доски делают образование более эффективным
Вы узнаете:
- Почему онлайн-доски актуальны в учебной среде
- Какие возможности предлагают Доски образовательным учреждениям
- Какие задачи решают Доски от МТС Линк
- Как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение
28 ноября в 15:00 Как эффективно и быстро управлять мобильными номерами с Личным кабинетом МТС Бизнес
Вы узнаете:
- Какие возможности доступны в Личном кабинете МТС Бизнес
- Как неочевидные функции помогут быстро решать ваши задачи
- Как выполнять ТОП самых востребованных операций в ЛК
- Какие планируются доработки
- Ответы на вопросы по ЛК
28 ноября в 19:00 Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн встреч и совещаний
Вы узнаете:
- Как сократить время на принятие решений
- Как объединить общение на одной платформе
- Как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов
- Как обучать дистанционно без потери качества