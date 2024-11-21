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Инфляция в России ускоряется. Ключевую ставку могут повысить

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В России с 12 по 18 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,37% с 0,3% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 18 ноября увеличилась до 8,59% с отметки 8,43%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 18 ноября потребительские цены выросли на 7,41%, с начала месяца — на 0,79%. 

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, что стало для многих неожиданым "сюрпризом". Чуть позже регулятор намекнул на дальнейший рост ключевой ставки. Эксперты предполагают, что на заседании в декабре ставка может быть повышена до 22-23%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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