Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности

Банк Уралсиб на протяжении 2024 года регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в городах своего присутствия в Сибирском регионе – устраивает для дошкольников, школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. В ходе этих мероприятий участники получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка, ключевых финансовых продуктах и функционировании финансовой системы.

Так, например, Банк Уралсиб в Красноярске организовал урок финансовой грамотности для юных читателей Центральной городской детской библиотеки им. Н. Островского. Занятие прошло в формате веселой игры, которая помогла им усвоить базовые знания о том, как работает банк, узнать о популярных банковских продуктах и услугах, сделать первые шаги к формированию своего грамотного финансового поведения. Всего за 2024 год в Красноярске было проведено более 50 подобных мероприятий для детей.

В Новосибирске уралсибовцы разработали специальную программу по финансовой грамотности для воспитанников детских садов. В шести дошкольных учреждениях города сотрудники Уралсиба провели занятия для воспитанников, на которых они узнали какие бывают денежные средства, зачем нужна пластиковая карта, как с ее помощью покупают товары, а также получили ряд других базовых знаний и навыков.

«Нам важно научить детей и подростков как правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. Планируем продолжить проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности и с удовольствием откликнемся на просьбы руководителей школьных и дошкольных учреждений», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.