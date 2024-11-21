Кобзев: четыре аэропорта Иркутской области вошли в новый национальный проект

На заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная транспортная система» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что четыре аэропорта региона вошли в новый национальный проект «Эффективная транспортная система». Этот проект направлен на создание эффективной транспортной системы, удовлетворяющей потребности населения, бизнеса и государства, что способствует дальнейшему развитию экономики.

В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов» планируется капитальное строительство и реконструкция трех северных аэропортов: Киренск, Ербогачен, Усть-Кут, а также строительство нового аэропорта Иркутск. Однако проект по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо пока не включен в национальный проект.

– К сожалению, национальным проектом не предусмотрена реализация проекта по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо. А для нашей страны это крайне важно, так как именно в Бодайбинском районе реализуются три масштабных проектах в сфере золотодобычи. Прошу поддержать наш регион и оказать содействие по включению в федеральный проект «Развитие опорной сети аэропортов» проекта по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо, – заявил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев также отметил, что в международном аэропорту Братска завершается первый этап реконструкции, проводимой ФКУ «Ространсмодернизация» за счет средств федерального бюджета. Однако дальнейшие работы пока не получили поддержку из федерального бюджета.

Кроме того, Иркутская область совместно с Росавиацией и Группой «Илим» продолжает модернизацию аэропорта Усть-Илимска. Из заброшенного объекта он стал действующим аэропортом, получив сертификат соответствия на аэродром гражданской авиации класса «Г». Восстановлена ранее утраченная инфраструктура, и прорабатывается вопрос установки радиомаячной системы. Аэропорт имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной три километра. Регулярные рейсы на самолетах L-410 по маршруту «Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск» выполняются пять раз в неделю. С 2025 года аэропорт начнет принимать воздушные суда, вмещающие более 20 пассажиров.

Губернатор подчеркнул, что Иркутская область входит в пятерку самых больших по площади регионов страны, значительная часть территории которой — северные районы с невысокой плотностью населения и отсутствием дорог между муниципальными образованиями. В регионе действует восемь аэропортов, и участие в национальных проектах позволяет активно вовлекать регион в работу на всех этапах: от планирования до реализации программ.