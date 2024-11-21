Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения энерготарифов в регионе
Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
Все материалы сюжета

Кобзев: четыре аэропорта Иркутской области вошли в новый национальный проект

На заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная транспортная система» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что четыре аэропорта региона вошли в новый национальный проект «Эффективная транспортная система». Этот проект направлен на создание эффективной транспортной системы, удовлетворяющей потребности населения, бизнеса и государства, что способствует дальнейшему развитию экономики.

В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов» планируется капитальное строительство и реконструкция трех северных аэропортов: Киренск, Ербогачен, Усть-Кут, а также строительство нового аэропорта Иркутск. Однако проект по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо пока не включен в национальный проект.

– К сожалению, национальным проектом не предусмотрена реализация проекта по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо. А для нашей страны это крайне важно, так как именно в Бодайбинском районе реализуются три масштабных проектах в сфере золотодобычи. Прошу поддержать наш регион и оказать содействие по включению в федеральный проект «Развитие опорной сети аэропортов» проекта по строительству аэропортового комплекса в городе Бодайбо, – заявил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев также отметил, что в международном аэропорту Братска завершается первый этап реконструкции, проводимой ФКУ «Ространсмодернизация» за счет средств федерального бюджета. Однако дальнейшие работы пока не получили поддержку из федерального бюджета.

Читайте также:

S7 объявила о распродаже авиабилетов
23 октября 2024
Аэропорт Иркутска не будут переносить в Позднякова
15 октября 2024

Кроме того, Иркутская область совместно с Росавиацией и Группой «Илим» продолжает модернизацию аэропорта Усть-Илимска. Из заброшенного объекта он стал действующим аэропортом, получив сертификат соответствия на аэродром гражданской авиации класса «Г». Восстановлена ранее утраченная инфраструктура, и прорабатывается вопрос установки радиомаячной системы. Аэропорт имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной три километра. Регулярные рейсы на самолетах L-410 по маршруту «Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск» выполняются пять раз в неделю. С 2025 года аэропорт начнет принимать воздушные суда, вмещающие более 20 пассажиров.

Губернатор подчеркнул, что Иркутская область входит в пятерку самых больших по площади регионов страны, значительная часть территории которой — северные районы с невысокой плотностью населения и отсутствием дорог между муниципальными образованиями. В регионе действует восемь аэропортов, и участие в национальных проектах позволяет активно вовлекать регион в работу на всех этапах: от планирования до реализации программ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#аэропорт #иркутск Кому достанется аэропорт Иркутска":
Все материалы сюжета (117)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал» открылся в Улан-Удэ
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес