ФНС: Перенос бонусных выплат на конец 2024 года для экономии на налогах несет риски для бизнеса

Налоговая служба следит за возможными манипуляциями компаний по налоговой экономии. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

В их и перенос выплат бонусов на более ранние сроки, в свете предстоящего с 2025 года повышения ставки налога на прибыль (с 20 до 25%) и увеличения НДФЛ для зарабатывающих более 2,4 млн руб. в год.

Если налоговики выявят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 года, когда еще действуют более низкие ставки (в счет, соответственно, ее уменьшения в 2025 году), это может привести к проверкам с потенциальным доначислением налогов.

«Конечно, будут вопросы к бонусам», – заявил Егоров.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год. и плановый период 2025–2026 годы, в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.