Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения энерготарифов в регионе

Сессия состоялась 20 ноября. Ее итоги опубликованы на сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

Депутаты приняли постановление об обращении в правительство РФ. Согласно документу, Заксобрание поддерживает предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обратить внимание на климатические условия региона.

Так, отопительный сезон в Иркутской области продолжается 240 дней. За это время на поддержание нормативной температуры в домах жителей региона в 18℃ в среднем тратится около 6 300 градусо-суток. Это показатель, отражающий разницу температуры на улице и в помещении за весь отопительный период. В Приангарье он почти в два раза больше, чем, например, в Волгоградской области.

Помимо этого, федеральный орган просят не применять новые параметры, пока Приангарье не газифицируют наполовину.

По расчетам контрольно-счетной палаты, на отопление среднего дома для семьи площадью 120 квадратных метров при среднесуточной температуре -10℃ на протяжении месяца житель Приангарья должен будет потратить 31 627 руб. на электроотопление по новым нормативам потребления. При условии использования газового отопления эта сумма составила бы менее 10 тыс. руб.