Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения энерготарифов в регионе
Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
Все материалы сюжета

Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения энерготарифов в регионе

Сессия состоялась 20 ноября. Ее итоги опубликованы на сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

Депутаты приняли постановление об обращении в правительство РФ. Согласно документу, Заксобрание поддерживает предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обратить внимание на климатические условия региона.

Читайте также:

Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии
20 ноября 2024
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
20 ноября 2024

Так, отопительный сезон в Иркутской области продолжается 240 дней. За это время на поддержание нормативной температуры в домах жителей региона в 18℃ в среднем тратится около 6 300 градусо-суток. Это показатель, отражающий разницу температуры на улице и в помещении за весь отопительный период. В Приангарье он почти в два раза больше, чем, например, в Волгоградской области.

Помимо этого, федеральный орган просят не применять новые параметры, пока Приангарье не газифицируют наполовину.

По расчетам контрольно-счетной палаты, на отопление среднего дома для семьи площадью 120 квадратных метров при среднесуточной температуре -10℃ на протяжении месяца житель Приангарья должен будет потратить 31 627 руб. на электроотопление по новым нормативам потребления. При условии использования газового отопления эта сумма составила бы менее 10 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (129)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал» открылся в Улан-Удэ
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес