Долги за просрочку платежей по коммунальным услугам спишут жителям Иркутской области

«Иркутскэнергосбыт» запустил акцию для жителей региона. Участниками могут стать клиенты компании – физические лица. Энергетики спишут штраф за просрочку платежейтем, кто полностью оплатит коммунальные услуги за 2024 год.

Акция «В Новый год без долгов» проходит в два этапа. В первом необходимо оплатить задолженность по квитанции за ноябрь 2024г. в срок до 10 декабря. Второй этап – это оплата задолженности по платежному документу за декабрь по 10 января 2025года. Со стороны жителей никаких действий больше не нужно предпринимать. Пени будут списаны автоматически. Но есть и исключения: специальные условия не распространяются на пени, начисленные по решению суда.

– В канун празднования Нового года сложилась хорошая традиция – встречать его без долгов. Для наших клиентов мы интегрировали эту примету в жизнь и запустили акцию с одноименным названием. Оплатить услуги можно также традиционно – онлайн и освободить себе время для приятных праздничных хлопот, без каких-либо финансовых обязательств, – Оксана Придиус, заместитель директора по работы с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Для оплаты услуг дистанционно можно воспользоваться любым удобным способом: в приложении «Иркутскэнергосбыта», Личном кабинете, на сайте компании, банковских сервисах. Подробности специального предложения размещены на сайте «Иркутскэнергосбыт» в разделе «Акции».