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«Нервы на пределе» – аналитики о рынке акций

Рынок акций продолжает отвесное падение, на вечерней сессии во вторник оно усилилось. Индексу МосБиржи удалось остановиться только после прокола уровня 2570 п., закрытие произошло на уровне 2596 п. (-1,28%).

Основных причин две – ухудшение геополитики (Украина впервые нанесла удар по России британскими ракетами Storm Shadow) и рост инфляции.

– Если днем на рынке продолжали отыгрывать сложный геополитический фон, и из-за высокой неопределенности росла риск-премия, то на вечернем рынке нервозность усилили очередные метрики по инфляции — недельный рост потребительских цен ускорился, годовая инфляция возросла почти до 8,6%. Участники отреагировали нервно, поскольку при таких ценовых вводных в экономике с одновременной девальвацией рубля вероятность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря резко возросла, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Индекс волатильности на фоне обострения геополитики, жесткой ДКП ЦБ и новых налоговых инициатив для нефтегазовой отрасли скакнул на максимумы.

– Индекс турбулентности RVI взлетел до 45 п. Это значит, что страховка от падения рынка акций серьезно подорожала. Среднее значение показателя — 30 п. Обычно в диапазоне 45–50 п. эмоции начинают зашкаливать, а это предвестник скорого разворота рынка акций, – отмечают аналитики БКС.

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Они добавляют, что в моменте волатильность может оставаться высокой, а цены акций временно аномально низкими, что связано с моментной потерей ликвидности на фоне массированных распродаж из-за маржин-коллов по длинным позициям и усиления шортов.

Эксперты рекомендуют инвесторам соблюдать спокойствие, рассматривая распродажи в качестве возможности для пополнения долгосрочных портфелей.

– Активным трейдерам нужно проявить выдержку – не заигрывать с заемными средствами и не пренебрегать защитными стоп-заявками. Сейчас важно дождаться кульминации, когда риск входа в спекулятивную длинную позицию будет ниже предполагаемой доходности под отскок. Технически вероятным пределом вниз в Индексе МосБиржи может выступить динамическая опора по локальным минимумам осени — область 2550 п., – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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