20% иркутян проведут новогодние каникулы на работе

Многие ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

37% иркутян проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. 5% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 4% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 2% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

20% иркутян будут работать в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин работают во время новогодних каникул (21 и 11% соответственно). Среди иркутян до 35 лет больше всего тех, кто проведет праздники на рабочем месте (20%), а также поедет в гости (9%). Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе, планируют провести выходные дома (37%). Чем старше иркутяне, чем чаще они выбирают поездку по России (среди горожан до 35 лет таких 1%, а среди тех, кто старше 45 лет, – 3%).