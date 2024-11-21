Как РУСАЛ развивает Шелехов

В Москве на международном форуме «Цветные металлы России и СНГ» о вкладе РУСАЛа в развитие Шелеховского района рассказал Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

В эти дни в Москве собрались представители предприятий, которые занимаются добычей, переработкой и производством цветных металлов. Лидеры отрасли обсудили будущее цветной металлургии, новейшие технологии и перспективные направления.

На одной из сессий обсуждали социальную ответственность бизнеса — важную составляющую стратегии устойчивого развития.

«В своей деятельности РУСАЛ рассматривает социальные инвестиции как неотъемлемую часть Стратегии устойчивого развития компании. Например, только в Шелехов за последние 7 лет компанией было вложено более 1,4 млрд руб.

В городах, где расположены предприятия РУСАЛа, живут наши семьи и наши сотрудники, поэтому нам важно, чтобы в этих городах была сформирована комфортная среда, строим спортивные центры, поликлиники, создаём прекрасную инфраструктуру для получения образования», — сказал Артём Фоминых, директор ИркАЗа.

По оценкам рейтингового агентства Эксперт РА компания РУСАЛ имеет очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития.