Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения диапазонов энергопотребления в регионе
Путин поддержал развитие майнинга в регионах с излишками электроэнергии
Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах
Все материалы сюжета

МТС первой оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

МТС построила масштабную телеком-сеть внутри нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» и обеспечила качественной связью пассажиров и гостей воздушных ворот Бурятии.  Скорость мобильного интернета позволит иркутянам, прилетевшим в Улан-Удэ, с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории открывшегося здания аэровокзала.

МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Республики Бурятия – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта.

Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все внутренние помещения построенного терминала общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров. Современная телеком-инфраструктура работает на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других, сеть также доступна на парковке и рулежных дорожках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал» открылся в Улан-Удэ
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес