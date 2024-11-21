Россияне впервые заплатят налог на вклады: сумма составила 114 млрд рублей

Сумма начисленного россиянам налога на процентные доходы по вкладам за 2023 год составила 114 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью РБК.

Налог на вклады действует в России с 2021 года, однако срок его уплаты был сдвинут, и впервые он взимается по итогам 2023 года, а выплаты производятся в 2024 году. Сбор нужно уплатить до 1 декабря текущего года.

Даниил Егоров уточнил, что вопрос о том, могут ли банки, передающие данные о доходах граждан по вкладам в ФНС, выступать налоговыми агентами и самостоятельно взимать сбор в пользу государства, сейчас не обсуждается. «Дискуссия была в момент, когда вводился налог на доходы по депозитам. Мы общались с банковским сообществом на предмет их готовности к такому расчету и агрегации данных. Было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на вклады. В уведомлении от ФНС перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам в этих кредитных организациях, сумма, с которой должен быть уплачен налог (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. рублей), и итоговый размер выплаты. Представитель Минфина в интервью РБК отметил: «Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления».