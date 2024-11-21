Аналитики Сбера прогнозируют снижение цен на жилье

Рынок жилья в России продолжает меняться. Ключевые льготные ипотечные программы становятся все более адресными, а ипотека на вторичное жилье остается труднодоступной. На этом фоне первичный и вторичный рынки ведут себя по-разному, как показало исследование СберИндекса и Домклик о разнице цен на жилье в объявлениях и при совершении сделок.

На новостройки, как ни парадоксально, цены выросли за счёт распространения программ субсидирования со стороны застройщиков. На вторичке проблема высоких ставок существует уже давно, поэтому ограничение доступности госпрограмм способствовало переключению части спроса с первичного на готовое жильё. Пока спрос в этом сегменте остаётся низким, но даже небольшой его переток с новостроек поддержал цены вторички во многих регионах.

«Как показали результаты нашего исследования, стоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продается», – отметил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. «Это касается как первичного, так и вторичного рынка. Цены предложений отличаются большей волатильностью по сравнению с ценами сделок. Анализ расхождения этих показателей оказывается более надежной метрикой, предсказывающей будущее движение рыночных цен. Тем не менее снижение спроса, последовавшее после изменения программ господдержки, привело к дальнейшему снижению цен».

Что дальше?

Что касается новостроек, разница между ценами предложения и сделки сейчас находится на минимальном уровне за последние два года, что указывает на возможное скорое снижение цен на первичном рынке.

«Уровень продаж в 2% и менее от всего объема стройки в месяц обычно приводит к замедлению роста цен, а затем к их снижению. Наблюдаемый последние три месяца уровень ниже 2% позволяет предположить, что цены на новостройки в ближайшие месяцы начнут снижаться», – прогнозируют аналитики Домклик.

На вторичном рынке ожидание окончания программы «Господдержка» с июля 2024 года практически не сказалось на динамике цен. С начала 2024 года число сделок на вторичном рынке сильно сократилось. Разрыв между ценами предложения и сделки находится на минимальных уровнях. В связи с этим аналитики Домклик прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на готовое жилье также перейдут к снижению.

Другие эксперты рынка прогнозируют в 2025 году «в лучшем случае стагнацию цен на жильё». Основной причиной тому является снижение покупательской способности россиян и увеличение ставок по ипотечным кредитам до 25% годовых. «Если цены на жилье в ближайшее время не упадут, то лишь благодаря усилиям застройщиков и инвесторов, стремящихся сохранить рентабельность своих объектов. Но в условиях высоких ставок и сжатия спроса рынок вынужден будет адаптироваться, иначе он попросту разрушится», – подчёркивают эксперты.