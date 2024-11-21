Дома жителей Иркутской области становятся умнее

Количество устройств умного дома, подключенных к сети МегаФона, увеличилось более чем в два раза за последние три года. Россияне проявляют интерес к технологиям, способствующим росту комфорта и безопасности своего жилья — это подтверждает и устойчивый спрос на умные гаджеты, и динамика потребления трафика.

Подключение умных устройств к сети оператора по сим-карте за 10 месяцев текущего года увеличилось на 23% относительно показателей 2023 года, а суммарный рост трафика за последние два года составил 126%. Растет и объём трафика, потребляемый одним устройством. Годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг 8 Гбайт и продолжает расти. Такая динамика объясняется ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объем данных.

В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику разных производителей, передающую данные по разным каналам. Ещё одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие устройства, стали умные колонки. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84%. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

С точки зрения распределения трафика 50% от всего количества занимают устройства, потребляющие в месяц до 1 Мбайт. Чаще всего они работают по механике получения входящего запроса (вызова или СМС), а не мобильного интернета, к ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Еще 38% умных устройств потребляют до 50 Мбайт, свыше этого потребляет менее 12% техники.

Среди владельцев умных домов преобладают люди в возрастной категории 35–44 года — это 45% от общего числа. Чаще умными устройствами управляют мужчины — 63% абонентов.

В Сибири наиболее активно умные гаджеты для дома приобретают в Краcноярском крае и Новосибирской области. На жителей Иркутской области приходится около 17% от общего количества устройств, подключённых к сети оператора в сибирских регионах. Иркутяне чаще приобретают смарт-часы и смарт-браслеты, детские часы, роутеры Wi-Fi и LTE. Наименее популярны умные помощники у жителей Омской, Томской областей и Республики Алтай.

«Мы прогнозируем, что спрос на устройства умного дома будет расти, как и потребность в обеспечении стабильной и бесперебойной связи для них. МегаФон предлагает клиентам несколько решений для выгодного подключения устройств к сети. Первое — это специализированные тарифные планы с фиксированной платой. Минимальный тариф для устройств с небольшим потреблением предполагает 2 Гбайт, 100 минут и 100 СМС в месяц за 150 рублей. Второе — сделать умное устройство не только частью дома, но и частью МегаСемьи: таким образом, оно будет расходовать трафик из пакета организатора», — говорит директор департамента по продуктам B2C Андрей Егоров.