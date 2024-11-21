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Успеть за 60 секунд: клиентская поддержка Ингосстрах Банка в лидерах рейтинга SDI360

Согласно оценкам агентства цифрового аудита SDI360, служба поддержки Ингосстрах Банка отличается высокой оперативностью ответа во всех анализируемых каналах коммуникации: 30 секунд – время реакции по телефону и в чате на сайте, 1 минута – в телеграм-чате.

Также менее минуты требуется службе поддержки банка, чтобы ответить на сообщение клиента в других популярных мессенджерах и социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. При этом Ингосстрах Банк стал единственным из 35 попавших в рейтинг банков, кто обслуживает клиентов в трех дистанционных каналах. Итоги исследования были представлены в рамках ежегодного отчета по цифровой зрелости розничных банков.

Ингосстрах Банк предоставляет клиентам возможность связаться с банком не только по телефону горячей линии, но и направить обращение через форму обратной связи на сайте, задать вопрос в мессенджере Телеграм или в чате на сайте. В ходе исследования Ингосстрах Банк также занял 2-ю строку в таблице результатов по количеству каналов коммуникации и 4-ю – по функциональности чат-бота.

«Мы видим, что клиенты сегодня предъявляют высокие требования к качеству обслуживания в дистанционных каналах, и уделяем внимание развитию наших сервисов. Разнообразие каналов взаимодействия повышает доступность банка для клиента, позволяет получать консультации и финансовые услуги привычным способом и в удобном режиме. Это помогает выстраивать комфортные и доверительные отношения с клиентами», – отметила Полина Берсенева, директор департамент разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.

Эксперты отметили, что в этом году в банковском секторе наблюдается тренд на сокращение каналов коммуникации с клиентами относительно прошлого года. Несмотря на наметившуюся тенденцию, Ингосстрах Банк сохраняет высокие стандарты дистанционного обслуживания и планирует развивать онлайн-каналы дальше.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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