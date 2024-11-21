Свой Банк демонстрирует уверенный рост розничного кредитного портфеля

Свой Банк укрепляет позиции в топ-80 крупнейших банков России по объему розничного кредитования. По итогам первых трех кварталов 2024 года портфель Банка увеличился на 27,2%, что позволило ему подняться на 8 строчек в рейтинге.

Согласно исследованию аналитиков сервиса «Бробанк», изучивших отчетность 280 кредитных организаций, общий объем розничных кредитов российских банков на 1 октября составил 36,1 трлн рублей. Прирост за сентябрь составил всего на 0,41% — это самый низкий показатель за первые девять месяцев года, отмечают эксперты. Тем не менее, рост портфеля с начала года зафиксирован у 126 финансовых учреждений, включая Свой Банк. Объем портфеля розничных кредитов Банка на начало IV квартала достиг 3,58 млрд руб.

«В условиях умеренного роста на рынке кредитования мы наблюдаем стабильный интерес населения к нашим продуктам. Сохраняющийся высокий спрос подтверждает доверие клиентов и мотивирует нас и дальше развивать кредитные предложения, максимально отвечающие их запросам и ожиданиям», — прокомментировал Вадим Шамин, заместитель директора Департамента розничного бизнеса АО «Свой Банк».

Полный рейтинг банков по сумме кредитов, выданных физическим лицам за январь-сентябрь 2024 года, доступен на портале «Бробанк».