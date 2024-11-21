Кредитка 0% — снова в числе лучших предложений месяца

Финансовый портал Bankiros.ru подготовил рейтинг лучших кредитных карт российских банков по состоянию на ноябрь 2024 года. Кредитка 0% от Своего Банка с лимитом до 300 000 рублей включена в топ-5 самых привлекательных продуктов на рынке.

Эксперты отметили универсальность и доступность продукта, поставили высокие оценки по оснонвым параметрам: размер процентной ставки, минимальный платеж, кредитный лимит, продолжительность льготного периода, а также требования к заемщику, оперативность рассмотрения заявки и география доставки карты. С кредитной картой Своего Банка, помимо прочего, можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах и получать бонусы по программе «Привет, МИР!».

Кредитка 0% позволяет клиентам пользоваться заемными средствами без начисления процентов. Плата за обслуживание взимается только за дни фактического использования кредитного лимита. Она составляет от 9 до 199 рублей в сутки и определяется для каждого клиента в индивидуальном порядке. Подробнее о продукте и условиях кредитования можно узнать на сайте банка.

Ранее Кредитка 0% была признана победителем премий Digital Leaders Award 2024 как лучший продукт в категории «Кредитование» и «Выбор потребителей – 2024» как продукт года в категории «Финансовые услуги».