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Три рейса задержали в аэропорту Усть-Кута из-за неблагоприятной погоды

Сегодня в аэропорту Усть-Кута в связи с неблагоприятными погодными условиями задержали вылеты трех рейсов авиакомпании Utair. Они должны были следовать по маршруту Усть-Кут – Иркутск, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет рейса ЮТ-233, который должен было состояться в 09:05, перенесли на 14:10 по местному времени. В Иркутск в самолете улетел 31 пассажир.

Вылет рейса ЮТ-283Д, запланированный на 09:20, перенесли на 14:35. В это время улетели 57 пассажиров.

Вылет рейса ЮТ-283, который должен был состояться в 12:20, перенесли на 17:40. В транспорте улетели 35 человек.

Пассажиров заблаговременно предупредили о переносе рейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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