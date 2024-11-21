Три рейса задержали в аэропорту Усть-Кута из-за неблагоприятной погоды

Сегодня в аэропорту Усть-Кута в связи с неблагоприятными погодными условиями задержали вылеты трех рейсов авиакомпании Utair. Они должны были следовать по маршруту Усть-Кут – Иркутск, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет рейса ЮТ-233, который должен было состояться в 09:05, перенесли на 14:10 по местному времени. В Иркутск в самолете улетел 31 пассажир.

Вылет рейса ЮТ-283Д, запланированный на 09:20, перенесли на 14:35. В это время улетели 57 пассажиров.

Вылет рейса ЮТ-283, который должен был состояться в 12:20, перенесли на 17:40. В транспорте улетели 35 человек.

Пассажиров заблаговременно предупредили о переносе рейсов.