Управляющую компанию в Иркутске уличили в мошенничестве на 11 млн рублей

В Иркутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В причинении ущерба на сумму более 11 млн рублей уличили одну из управляющих компаний, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что на расчетные счета УК, осуществляющей обслуживание многоквартирных жилых домов в Ленинском округе Иркутска, поступали деньги от населения для оплаты коммунальных услуг, а также на выполнение работ и оказание услуг в интересах собственников и пользователей квартир.

«Однако проверка прокуратуры показала, что в период с декабря 2020 года по 2024 год собранные средства частично не переводились на счета поставщиков коммунальных услуг, а расходовались на иные цели. В результате энергетической и иным ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.