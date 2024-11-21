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S7 заявила о важности госрегулирования стоимости аэропортовых услуг

Большинство аэропортовых услуг, таких как буксировка самолета, доставка пассажиров, противообледенительная обработка и внутренняя уборка, сегодня не регулируются государством, что напрямую влияет на стоимость перевозки. Об этом на круглом столе «Развитие аэродромной сети России: Перспективы-2030» в рамках Транспортной недели заявил директор директората по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

«Особенно вызывает вопросы, когда в некоторых аэропортах сверхвысокая стоимость услуги совмещается с низким качеством ее оказания, например, нехваткой техники или персонала. Важно обеспечить мониторинг и контроль ценообразования таких услуг со стороны регулирующих органов», — добавил топ-менеджер.

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S7 Group предлагает внести такие услуги в перечень регулируемых по Постановлению Правительства РФ и обеспечить мониторинг и контроль их ценообразования со стороны госорганов. Доля нерегулируемых услуг сегодня занимает от 40 до 60% (в среднем 42%) в стоимости наземного обслуживания воздушных судов в зависимости от аэропорта, отметил Веретенников. Эти услуги влияют на себестоимость рейсов и, соответственно, на тариф для пассажира. В некоторых случаях речь идет о суммах более 1000 рублей в тарифе.

Кроме того, авиакомпании необходимо регулярно привлекать при формировании планов реконструкции аэродромов. Соответствующий диалог должен быть выстроен между государством, перевозчиками и руководством аэропортов.

«Важно учесть положительный опыт последнего времени. Так, заблаговременное включение оперирующих авиакомпаний в рабочую группу по реконструкции ВПП Архангельска позволило найти оптимальное решение по резервному аэродрому, а также разработать нетривиальные планы внутри авиакомпаний по обеспечению транспортной доступности. В итоге мы справились с задачей хорошо», — подчеркнул Веретенников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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