Житель Иркутской области похитил 48 млн рублей под видом продажи золота

В Красноярске задержали жителя Усольского района Иркутской области. Его заподозрили в похищении 48 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Злоумышленник нашел покупателя, желавшего приобрести золото. Он устроил с ним встречу на берегу реки, избил его, забрал наличные и скрылся», – говорится в сообщении.

Найти предполагаемого преступника удалось в Красноярске. Сюда он успел уехать вместе с супругой, чтобы купить новую машину. В салоне иномарки, на которой он передвигался, оперативники обнаружили остальные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ведется расследование.