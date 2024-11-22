Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам

Только после их изучения, можно будет изменить границы диапазонов энергопотребления. А пока в профильном комитете Госдумы считают целесообразным сохранить среднегодовой объем энергопотребления, но учесть сезонную корректировку.

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев представил предложения региона по регулированию тарифов на потребление электроэнергии на рабочем совещании комитета Госдумы по энергетике, которое провел председатель Комитета Николай Шульгинов.

Напомним, правительство РФ вводит единые для всех регионов максимальные значения диапазонов потребления электрической энергии. Для первого «льготного» диапазона верхняя граница составляет 3 900 кВтч в месяц, для второго — 6 000 кВтч в месяц. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В Иркутской области, где жители активно используют электроотопление и не имеют альтернативных источников теплоснабжения, считают такое решение несправедливым, так как оно влечет за собой увеличение стоимости жизненно необходимого ресурса.

Константин Зайцев предложил установить максимальный ежемесячный объем потребления в границах первого диапазона не менее 9 000 кВт*ч и рассмотреть ввод сезонных нормативов энергопотребления.

«Сезонная дифференциация тарифов с увеличением объемов потребления в зимний период и сокращением в летний позволит избежать значительного роста платы за электропотребление и будет способствовать борьбе с майнингом на бытовых сетях», — отметил Константин Зайцев.

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол поддержал позицию Иркутской области на совещании.

Николай Шульгинов подчеркнул, что решение вопроса о границах диапазонов потребления электрической энергии для Иркутской области и Хакасии необходимо начать со сбора и верификации данных по домохозяйствам. Он отметил отсутствие единых подходов к сбору данных в регионах и поручил ФАС и региональным регулирующим органам сформировать единый массив информации о показаниях из лицевых счетов всех домохозяйств, профиле их потребления с учетом сезонности, площади домовладений и их типам, а также о количестве семей, которым потребуется адресная поддержка при превышении установленных диапазонов.

«Только тогда мы сможем понять, где спрятан майнинг и другое небытовое потребление, а где — реальные нужды людей», — заявил Шульгинов.

Комитет Госдумы обратился в ФАС с предложением как можно быстрее провести соответствующую работу и затем совместно с участием регионов оценить полученные данные и необходимость корректировки значений установленных диапазонов.

Шульгинов также отметил, что в случае необходимости наиболее целесообразный подход — сохранение среднегодового значения установленных диапазонов с их сезонной корректировкой: уменьшением в летние месяцы и увеличением в зимние. Таким образом, если среднегодовой объем сохранят, то для первого диапазона он составит 46 800 кВтч, для второго — 72 000 кВтч.