Власти РФ дадут более 121 млн рублей Иркутской области на борьбу с диабетом

Иркутская область получит более 121 млн рублей в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующее постановление подписал глава кабмина России Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Более 59,7 млн рублей пойдут на создание или оснащение региональных эндокринологических центров, на 32,1 млн закупят датчики мониторинга уровня сахара для беременных женщин, 24 млн направят на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет, еще 5,9 млн будут направлены на приобретение медицинского оборудования в сельские населенные пункты», – говорится в сообщении.

Дополнительно из бюджета Приангарья на реализацию программ проекта будет выделено еще 38,6 млн рублей. Планируется, что с учетом закупочных процедур, новое оборудование поступит в медучреждения региона в начале следующего года.

В настоящее время в регионе более 90 тысяч человек страдают сахарным диабетом, из них более 4 тысяч человек – первым типом, более 85 тысяч – вторым типом. Ежегодно заболевание выявляют у почти тысячи человек.