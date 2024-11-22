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Урожай льна-долгунца впервые собрали на территории Иркутской области

В Иркутской области собрали урожай льна-долгунца. Эту культуру вырастили в Приангарье впервые на базе одного из местных предприятий, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году аграрии региона решили попробовать новую для себя техническую сельскохозяйственную культуру – лен-долгунец. Возделывают ее для производства льняного волокна и семян, а также для семеноводческих испытаний», – прокомментировал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Аграриям удалось намолотить 48 тонн семян льна-долгунца, которым была засеяна площадь 60 га. Также было собрано 60 тонн волокна и 240 тонн соломы этой сельскохозяйственной культуры. Урожайность семян составила 8 центнеров с гектара, волокна – 10 центнеров с га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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