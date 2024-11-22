Мэр Братска: Энергопотребление на севере региона значительно выше предлагаемых норм

В городе Братске Иркутской области провели подсчеты энергопотребления населением. Предварительно установлено, что люди тратят электричества значительно больше, чем предусмотрено предлагаемыми правительством РФ нормативами, рассказал мэр Александр Дубровин.

«Сотни актов сверки об электропотреблении собрали в администрации города Братска за несколько дней. Анализируя их, можно точно сказать, что в предлагаемую норму 3,9 тысячи кВт*час братчане, проживающие в домах с электроотоплением, не вписываются. <…> Сегодня мы видим точно, что даже небольшие дома площадью 60-70 квадратных метров потребляют в зимние месяцы электроэнергии более 6 тысяч кВт*час», – отметил мэр в своем тг-канале.

Он также добавил, что всю полученную информацию направили в областное правительство, которое на федеральном уровне выступает с просьбой рассмотреть внесение изменений в новое постановление властей РФ и установить в Приангарье сезонные нормативы потребления электроэнергии.

Напомним, постановлением правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 года определены единые для всех субъектов РФ максимальные значения диапазонов потребления электрической энергии. Для первого «льготного» диапазона верхняя граница составляет 3 900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6 000 кВт*ч в месяц. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Такое решение федерального центра влечет серьезное увеличение стоимости жизненно необходимого ресурса в Иркутской области, где почти нет альтернативных источников теплоснабжения.