Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 8 547,2695 руб/1 г золота и 99,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 547,2695 руб.
- 1 грамм серебра - 99,9200 руб.
- 1 грамм платины - 3 139,8201 руб.
- 1 грамм палладия - 3 343,7500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,0102 р. (1,12%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (0,87%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3600 р. (0,46%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9700 р. (0,75%).