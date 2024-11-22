Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 8 547,2695 руб/1 г золота и 99,9200/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 547,2695 руб.

1 грамм серебра - 99,9200 руб.

1 грамм платины - 3 139,8201 руб.

1 грамм палладия - 3 343,7500 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 95,0102 р. (1,12%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (0,87%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3600 р. (0,46%) .