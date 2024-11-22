Институт Пушкина назвал слово года

Среди ключевых Институт русского языка им. А.С. Пушкина выделил: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер». Об этом сказано в Telegram-канале института.

В преддверии Дня словарей и энциклопедий институт назвал слово года. По версии русистов, им стало слово «Пушкин».

«Сегодня Александр Сергеевич Пушкин – полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады", – прокомментировал выбор и.о. ректора Никита Гусев

По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени «Пушкин» в поисковой строке превысило 10 миллионов. Системы мониторинга СМИ «Медиалогия» и «Интегрум» показывают, что в 2024 году вышло около полумиллиона публикаций с упоминанием А.С. Пушкина.

Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».