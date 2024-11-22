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Полеты МС-21 могут начать уже в марте–апреле 2025 года

Судно является полностью отечественной разработкой.

«В конце марта – в начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21», – рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что полеты на полностью отечественном двигателе запланированы на начало 2025 года.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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