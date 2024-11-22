США ввели санкции против Газпромбанка, БКС-банка, «Дом.рф»

США расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России: под новые ограничения попали Газпромбанк (ГПБ), БКС-банк, банк «Дом.рф», банк непрофильных активов «Траст», а также многочисленные другие российски финансовые институты, следует из материалов американского Минфина. Как сообщает Frank Media, всего под санкции попали более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев.

По сути, санкции были введены против продолжающей функционировать российской платежной системы, в том числе проводящей трансакции с зарубежными странами. Эксперты отмечают, что новые санкции США существенно отличаются от большинства предыдущих, так как направлены только на финансовый сектор российской экономики, по которому, «по всей видимости, уходящая администрация под занавес своей деятельности решила нанести масштабный удар».

БКС Банк продолжает работать в штатном режиме.

– Все наши сервисы, отделения, мобильное приложение, а также интернет-банк для юридических лиц работают в штатном режиме. Операции по картам БКС Банка на территории России доступны без ограничений, вы можете совершать покупки, переводы, снимать наличные и пополнять счет, как обычно. Мы рекомендуем не удалять приложение со своих мобильных устройств, а также рекомендуем для IOS отключить автоматическое обновление, – говорится в сообщении банка.

Кроме того, Брокер БКС работает также в обычном режиме, включая приложение «БКС Мир инвестиций» и веб-кабинет.