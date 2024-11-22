Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Новые нормы энергопотребления: Иркутская область должна собрать детальные данные по домохозяйствам
Мэр Братска: Энергопотребление на севере региона значительно выше предлагаемых норм
Заксобрание Приангарья поддержало обращение в правительство страны с целью повышения диапазонов энергопотребления в регионе
Все материалы сюжета

Стройотрасль получит новые меры поддержки

Среди анонсированных мер – законодательное право застройщиков на рассрочку, создание ссудо-сберегательных касс, сокращение инвестиционно-строительного цикла. Об этом газете «Известия» рассказали представители вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Правительство рассматривает комплекс решений, который поможет сохранить темпы строительства в России в условиях высокой ключевой ставки.

– Главная задача – обеспечить завершение строительства жилья, чтобы граждане гарантированно получили квартиры, за которые заплатили. Кроме того, важно обеспечить запуск новых строительных проектов, чтобы развитие отрасли не останавливалось, – отметили представители вице-премьера.

Среди обсуждаемых мер – законодательное право застройщиков на рассрочку, а также ссудо-сберегательные кассы. Кроме того, рассматривается комплекс мероприятий нефинансового характера для поддержки застройщиков и подрядчиков – он включает упрощение получения градостроительной документации и других необходимых документов, сообщили в пресс-службе Хуснуллина.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что падение на рынке недвижимости не является драматическим, а выход жилищного рынка из состояния перегрева – это первый шаг к росту доступности жилья. Она отметила, что для нормализации рынка необходимо убрать его перегрев и вернуть рыночные ставки к умеренному уровню. Это позволит вновь повысить доступность жилья, отметила она, выступая в Госдуме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Новый пассажирский терминал международного аэропорта «Байкал» открылся в Улан-Удэ
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
«У зимнего Байкала нет конкурентов». Что помогает туризму расти, а что тормозит развитие?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес