Стройотрасль получит новые меры поддержки

Среди анонсированных мер – законодательное право застройщиков на рассрочку, создание ссудо-сберегательных касс, сокращение инвестиционно-строительного цикла. Об этом газете «Известия» рассказали представители вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Правительство рассматривает комплекс решений, который поможет сохранить темпы строительства в России в условиях высокой ключевой ставки.

– Главная задача – обеспечить завершение строительства жилья, чтобы граждане гарантированно получили квартиры, за которые заплатили. Кроме того, важно обеспечить запуск новых строительных проектов, чтобы развитие отрасли не останавливалось, – отметили представители вице-премьера.

Среди обсуждаемых мер – законодательное право застройщиков на рассрочку, а также ссудо-сберегательные кассы. Кроме того, рассматривается комплекс мероприятий нефинансового характера для поддержки застройщиков и подрядчиков – он включает упрощение получения градостроительной документации и других необходимых документов, сообщили в пресс-службе Хуснуллина.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что падение на рынке недвижимости не является драматическим, а выход жилищного рынка из состояния перегрева – это первый шаг к росту доступности жилья. Она отметила, что для нормализации рынка необходимо убрать его перегрев и вернуть рыночные ставки к умеренному уровню. Это позволит вновь повысить доступность жилья, отметила она, выступая в Госдуме.