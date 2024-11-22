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Рубль плавно девальвируется

Российская валюта продолжает медленно, но верно снижаться. Рубль по отношению к юаню впервые с октября 2023 г. превысил 13,9 руб., доллар  закрылся на уровне100,67 руб., евро – на уровне 106,07 руб.

Налоговый фактор пока лишь сдерживает рубль от более быстрого ослабления.

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– С приближением к пику фискальных платежей, который будет на следующей неделе, увеличивается предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Обычно это вызывает более или менее заметное укрепление рубля. Отсутствие такого эффекта зачастую свидетельствует о недостаточности поступления валюты на рынок от других источников и/или о повышенном спросе на нее, что приводит к ускорению снижения курса рубля сразу после окончания налогового периода, – подчёркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, что дисбаланс российского валютного рынка по-прежнему обусловлен относительно низким уровнем экспорта. Его количественное сокращение из-за санкций и геополитики усугубляется подешевевшей за последние месяцы нефтью. В то же время ситуация с импортом постепенно улучшается после очередного ужесточения санкционных мер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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