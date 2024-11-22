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МегаФон ускорил мобильный интернет в иркутском селе Шаманка

Для двух тысяч жителей села Шаманка и гостей Иркутской области, которые делают тут остановку отправляясь на Байкал, МегаФон увеличил скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Оператор установил в населённом пункте телеком-оборудование, что позволило не только нарастить скорости, но и значительно расширить территорию с устойчивым 4G-покрытием.

Село Шаманка Шелеховского района расположено на двух берегах реки Иркут в семи километрах от автомагистрали, ведущей в сторону озера Байкал. Раньше в этих местах жили буряты, исповедующие шаманизм, именно поэтому село стали называть – Шаманкой. Поселение активно развивается за счёт индивидуального жилищного строительства, будущих жителей привлекает развитая инфраструктура и дикая красота местности. Природный памятник ­– Шаманский утёс и пешеходные маршруты вблизи него, а также главная рукотворная достопримечательность Шаманки ­– подвесной пешеходный мост длиной около 250 метров, ежегодно привлекают в эту местность тысячи путешественников. Постоянный рост числа жителей и туристов увеличивает нагрузку на сеть оператора, поэтому специалисты МегаФона регулярно анализируют потребности абонентов и своевременно модернизирует сеть либо расширяют её за счет нового телеком–оборудования.

Базовую станцию связисты построили на небольшой улице Лесная, однако в зону покрытия попадает и левый, и правый берег поселения. До установки телеком-оборудования связь была слабой, обеспечивалась за счет оборудования в соседнем селе Моты. Теперь абонентам доступна передача данных с мобильных устройств скоростью 50 Мбит⁄с. Этого достаточно, чтобы пользоваться цифровыми государственными сервисами, учебными платформами, а также использовать мобильный интернет для отдыха — играть по сети, совершать покупки, смотреть фильмы.

«Шаманка большое село Иркутской области, в котором проживает более 1900 человек. Строительство базовой станции и решение задействовать среднечастотные и высокочастотные диапазоны позволило усилить сеть, нарастить скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Это необходимо в условиях постоянно растущего интернет‑трафика, ведь Шаманка привлекательна для путешественников со всех регионов России», ­– отметил директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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